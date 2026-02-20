Baile y clases de milonga en las plazas 9 de Julio de Martínez y Castiglia de San Isidro

Organizado por el Municipio, se realizará la actividad “Milongueando al aire libre”, encuentros para los que saben bailar, para los que quieren aprender, para los que todavía no se animaron a salir a la pista y para los que quieren disfrutar de una tarde distinta.

Las jornadas se realizan los domingos de febrero y marzo en las plazas 9 de Julio y Castiglia, de 19.30 a 22.30

Actividad gratuita.

Domingo 22/2

Plaza Castiglia

Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro

Domingo 1/3

Plaza 9 de Julio

Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

Domingo 8/3

Plaza Castiglia

Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro

Domingo 15/3

Plaza 9 de Julio

Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

Domingo 22/3

Plaza Castiglia

Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro

Domingo 29/3

Plaza 9 de Julio

Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez