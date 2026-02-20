Fijo1 Tiempo Libre

Baile y clases de milonga en las plazas 9 de Julio de Martínez y Castiglia de San Isidro

febrero 20, 2026
Tomás Lynch

Organizado por el Municipio, se realizará la actividad “Milongueando al aire libre”, encuentros para los que saben bailar, para los que quieren aprender, para los que todavía no se animaron a salir a la pista y para los que quieren disfrutar de una tarde distinta.

Las jornadas se realizan los domingos de febrero y marzo en las plazas 9 de Julio y Castiglia, de 19.30 a 22.30

Actividad gratuita.

Domingo 22/2
Plaza Castiglia
Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro

Domingo 1/3
Plaza 9 de Julio
Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

Domingo 8/3
Plaza Castiglia
Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro

 Domingo 15/3
Plaza 9 de Julio
Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

Domingo 22/3
Plaza Castiglia
Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro

Domingo 29/3
Plaza 9 de Julio
Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez 