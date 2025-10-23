Con CASI y SIC como protagonistas, San Isidro será sede de las finales del torneo de la URBA

El Municipio, capital nacional del rugby, será nuevamente sede de las finales del torneo URBA Top 12 que se disputarán en la cancha del Club Atlético de San Isidro.

En lo que se anticipa que será un apasionante partido del clásico sanisidrense, el CASI y el SIC jugarán este sábado 25 de octubre a las 17.00 por una de las semifinales.

La otra semifinal la disputarán Belgrano y Newman el viernes a las 20.00.

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en la gran final el sábado 1 de noviembre.

La presentación de las finales se realizó en el Club Atlético de San Isidro.

Allí estuvieron cuatro jugadores de cada equipo: Juan Bautista Torres Obeid (CASI), Julián Rebussone (Belgrano), Carlos Piran (SIC) y Lucas Marguery (Newman), que realizaron la foto oficial con la Copa Macro, junto con la presencia de los árbitros Mauro Rossi, Pablo Deluca y Tomás Bertazza, que tendrán a su cargo los encuentros de semifinales y final del torneo.

También participaron del evento el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; el presidente de la URBA, Rafael Silvia, y del CASI, Sebastián Delgui; de Belgrano Athletic, Matías Rosati; de Newman, Joaquín Ibáñez; y del SIC, Brian Anthony.

El CASI llegó a las semifinales luego de 15 temporadas (su última vez había sido en 2009), y su último título es de 2005 (derrotó 18 a 17 al SIC).

Por su parte, el SIC clasificó a semifinales por sexta temporada consecutiva (desde 2019).

Fue campeón por última vez en 2023 (superó 15 a 12 a Alumni).

Los días que se disputen los partidos, el Municipio de San Isidro desplegará un operativo de tránsito, seguridad y limpieza en la zona.