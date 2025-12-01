Concurso de vidrieras navideñas para comercios de San Isidro

La Cámara de Comercio y Servicios de San Isidro invita a todos los comercios de San Isidro a participar del Concurso de vidrieras y frentes Navideños que cuenta con el auspicio del IAM (Instituto Asegurador Mercantil).

Primer Premio: Tablet Lenovo, con auriculares y lápiz magnético.

1° Mención: Gift card de Rumore.

2° Mención: Almuerzo para 2 personas en La Farola.

El tema a desarrollar en este concurso será alegórico al ambiente propio de la celebración de las Fiesta de Navidad y Fin de año.

Esta iniciativa tiene como propósito reconocer el esfuerzo, la creatividad y la presentación de vidrieras decoradas con motivo de estas fiestas.

Los comercios participantes deberán enviar 2 fotos de su vidriera decorada, en donde se aprecie bien el nombre del comercio y la decoración.

A su vez, miembros del jurado visitarán los locales participantes para hacer un relevamiento de la vidriera.

Inscripción y participación

La inscripción deberá efectuarse desde el 1 hasta el día 9 de diciembre y podrá hacerse completando este formulario: https://forms.gle/LcKUcUT4Sx6r5U3N7

Las vidrieras deberán permanecer armadas hasta el día 26 de diciembre inclusive.

Entre todos los comercios participantes se seleccionará un primer premio por parte del jurado y 2 menciones.

Los ganadores serán anunciados el día 29 de diciembre.