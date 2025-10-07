Fijo1 Tiempo Libre

Continuará con más shows la 15ª edición de San Isidro Jazz

octubre 7, 2025
Tomás Lynch

Con una serie de espectáculos en distintos escenarios del partido se realizó del 3/10 al 5/10

 la primera etapa de la 15ª edición de San Isidro Jazz.

Estos son los próximos espectáculos:

Miércoles 8/10
Bol Swing
18.00 hs – Zazu (Av. Libertador 16118, San Isido
Entrada gratuita con reserva al 11 5880 – 3360
Instagram @zazu.jazz

Viernes 10/10
Dannemann Quarfet
19.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita

Chirulnicoff / Franceschin / Marengo / Varela
20.30 hs – Notanpuan (Chacabuco 459, San Isidro)
Entrada arancelada. Teléfono 11 7066 2617
Instagram @notanpuan

Makumba
21.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita

Sábado 11/10
Cantando al sol por Yamile Burich
Música de Maria Elena Walsh
15.30 – Plaza Mitre (Av.del Libertador 16300, San Isidro)
Gratis

Tomás torres 5
19.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita

Bill Evans Memories
18.00 hs – Zazu (Av. Libertador 16118, San Isido
Entrada gratuita con reserva al 11 5880 – 3360
Instagram @zazu.jazz

Piazzolla Electrónico
21.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita

Domingo 12/10
Greta Sings The Blues
20.15 – Teatro de la Media Legua (Aristóbulo del Valle 185, Martínez)
Entrada arancelada – www.almajazzclub.com
Reservas 11 5723 9598
Instagram @almaclub.jazz