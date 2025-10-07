Continuará con más shows la 15ª edición de San Isidro Jazz

Con una serie de espectáculos en distintos escenarios del partido se realizó del 3/10 al 5/10

la primera etapa de la 15ª edición de San Isidro Jazz.

Estos son los próximos espectáculos:

Miércoles 8/10

Bol Swing

18.00 hs – Zazu (Av. Libertador 16118, San Isido

Entrada gratuita con reserva al 11 5880 – 3360

Instagram @zazu.jazz

Viernes 10/10

Dannemann Quarfet

19.00 hs – Museo Pueyrredón

Entrada gratuita

Chirulnicoff / Franceschin / Marengo / Varela

20.30 hs – Notanpuan (Chacabuco 459, San Isidro)

Entrada arancelada. Teléfono 11 7066 2617

Instagram @notanpuan

Makumba

21.00 hs – Museo Pueyrredón

Entrada gratuita

Sábado 11/10

Cantando al sol por Yamile Burich

Música de Maria Elena Walsh

15.30 – Plaza Mitre (Av.del Libertador 16300, San Isidro)

Gratis

Tomás torres 5

19.00 hs – Museo Pueyrredón

Entrada gratuita



Bill Evans Memories

18.00 hs – Zazu (Av. Libertador 16118, San Isido

Entrada gratuita con reserva al 11 5880 – 3360

Instagram @zazu.jazz

Piazzolla Electrónico

21.00 hs – Museo Pueyrredón

Entrada gratuita

Domingo 12/10

Greta Sings The Blues

20.15 – Teatro de la Media Legua (Aristóbulo del Valle 185, Martínez)

Entrada arancelada – www.almajazzclub.com

Reservas 11 5723 9598

Instagram @almaclub.jazz