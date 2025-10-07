Continuará con más shows la 15ª edición de San Isidro Jazz

Con una serie de espectáculos en distintos escenarios del partido se realizó del 3/10 al 5/10
la primera etapa de la 15ª edición de San Isidro Jazz.
Estos son los próximos espectáculos:
Miércoles 8/10
Bol Swing
18.00 hs – Zazu (Av. Libertador 16118, San Isido
Entrada gratuita con reserva al 11 5880 – 3360
Instagram @zazu.jazz
Viernes 10/10
Dannemann Quarfet
19.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita
Chirulnicoff / Franceschin / Marengo / Varela
20.30 hs – Notanpuan (Chacabuco 459, San Isidro)
Entrada arancelada. Teléfono 11 7066 2617
Instagram @notanpuan
Makumba
21.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita
Sábado 11/10
Cantando al sol por Yamile Burich
Música de Maria Elena Walsh
15.30 – Plaza Mitre (Av.del Libertador 16300, San Isidro)
Gratis
Tomás torres 5
19.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita
Bill Evans Memories
18.00 hs – Zazu (Av. Libertador 16118, San Isido
Entrada gratuita con reserva al 11 5880 – 3360
Instagram @zazu.jazz
Piazzolla Electrónico
21.00 hs – Museo Pueyrredón
Entrada gratuita
Domingo 12/10
Greta Sings The Blues
20.15 – Teatro de la Media Legua (Aristóbulo del Valle 185, Martínez)
Entrada arancelada – www.almajazzclub.com
Reservas 11 5723 9598
Instagram @almaclub.jazz