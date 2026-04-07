Del 10 a 19 de abril: Se realizará la Semana del Teatro con funciones en múltiples salas y promociones gastronómicas

Llega a San Isidro la «Semana del Teatro», una iniciativa municipal que invita a los vecinos y visitantes a disfrutar durante nueve días de una experiencia teatral.

La iniciativa no solo busca potenciar el circuito teatral, sino también acompañar el movimiento comercial en cada barrio, fortalecer el consumo de cercanía y trabajar en forma conjunta con el sector gastronómico local.

Las sedes serán:

Centro Cultural San Isidro

Teatro Marín

Teatro Stella Maris

Teatro Don Bosco

The Suburban Players

Sala Roberto Carnaghi de la Sociedad de Fomento 9 de Julio de Boulogne

Plaza Belgrano de Villa Adelina

Los comercios adheridos a la Semana del Teatro están ubicados en San Isidro, Martínez, Boulogne, Villa Adelina y Acassuso, y ofrecerán beneficios que incluyen descuentos en la carta, 2×1 en bebidas, copas de vino de cortesía y menús especiales.

Para consultar la programación completa con días, horarios, reseñas, costo de entradas y forma de adquirirlas, además de los restaurantes y sus promos, ingresar en www.sanisidro.gob.ar/semanadelteatro-2026