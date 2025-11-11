Del 13 al 15 de noviembre: Festival con tres noches de cine mudo y música en vivo al aire libre

La magia del cine mudo vuelve a brillar en San Isidro con una nueva edición del Festival de Cine y Música.

Se realizará del jueves 13 al sábado 15 de noviembre.

Este ciclo combina proyecciones de películas en blanco y negro con interpretaciones musicales en vivo a cargo de grandes artistas.

Todos los eventos son en espacios públicos, al aire libre y gratuitos.

Jueves 13 de noviembre

21.00 hs.

Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe 792, Martínez)

Musicalización: Zypce.

Regen (Lluvia) – Duración: 14´34´´

Lluvia es un poema cinematográfico del documentalista holandés Joris Ivens sobre el comienzo y el fin de una llovizna en Amsterdam.

“Manhatta” – Duración 9´45´´

Cortometraje documental que retrata la isla neoyorkina de Manhattan en los albores del siglo XX.

“Emak-Bakia” – Duración: 16´

El dadaísta y surrealista Man Ray se convierte en pionero de la técnica de filmación sin cámara, exponiendo tramos de película a la luz y luego espolvoreando con alfileres, granos de sal y otros objetos comunes.

The private life of a cat (La vida privada de un gato) – Duración: 22`

Un gato macho corteja a una gata y forman una familia juntos.

Viernes 14 de noviembre

21.00 hs.

Plaza Mitre (Av. del Libertador 16300, San Isidro)

La Chute de la maison Usher (La caída de la casa Usher) – Duración: 63 minutos

Basada en el cuento La caída de la Casa Usher escrito por Edgar Allan Poe.

Musicalización: Axel Krygier

Sábado 15 de noviembre

21.00 hs.

Parque Público del Golf. (Mariano Moreno 1100, Villa Adelina)

“Go West” (El conquistador del Oeste) – Duración: 69 minutos

Un joven que no encuentra trabajo en su pueblo natal emigra a Nueva York en busca de un futuro mejor, pero al llegar se siente abrumado por la vida de la gran ciudad y decide probar suerte en cualquier otro sitio.

Musicalización: Eliana Liuni