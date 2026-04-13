Del 13 de abril al 3 de mayo: Por obras del Aliviador Alto Perú no funcionará el Tren de la Costa 

Trenes Argentinos informó que el servicio del Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días debido a obras que realiza el Municipio en Beccar por la construcción del Aliviador Alto Perú.

La comuna tiene que efectuar el cruce de los caños colectores pluviales por debajo del tendido de vías a la altura del paso a nivel ubicado en la calle 33 Orientales.

Debido a la complejidad de la obra, es necesario interrumpir completamente el suministro eléctrico en toda la línea, lo que impide la operación del servicio ferroviario durante ese lapso.

También estará restringido el paso peatonal y vehicular en el cruce.

El Aliviador Alto Perú es un proyecto hidráulico para reducir inundaciones y mejorar el drenaje pluvial en distintos barrios del distrito.

Los trabajos buscan reducir los efectos de los excedentes de lluvias intensas, a partir de la ampliación del sistema de desagüe.