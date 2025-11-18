Del 19 al 23 de noviembre: Cronograma de vacunación gratuita de mascotas

El Municipio ofrece el servicio gratuito de vacunación de perros y gatos.
Para comodidad de los vecinos, la vacunación se realiza en puestos móviles en diferentes puntos del partido.
No requiere turno previo. Podés acercarte directamente en los días y lugares indicados.
MIÉRCOLES 19/11
San Isidro: Sede central: 3 de febrero 536, de 8 a 1
Boulogne: Hospital: Avelino Rolón 1200, de 9 a 1
Villa Adelina: Plaza Stella Maris: J. M. Moreno y Colombres, de 9 a 1
San Isidro: Delegación las Lomas: Segundo Fernández 201, de 9 a 14
JUEVES 20/11
San Isidro: Sede central: 3 de febrero 536, de 8 a 1
Boulogne: Hospital: Avelino Rolón 1200, de 9 a 1
Martínez: Barrio el Congo: Caracas 960, de 9 a 1
Beccar: Sede CAVA 1 Jorge Newbery 1560, de 9 a 14
Beccar: Pozo de la CAVA, 10 a 13
VIERNES 21/11
San Isidro: Sede central: 3 de febrero 536, de 8 a 15
SÁBADO 22/11
San Isidro: Sede central. 3 de febrero 536, de 8 a 17
Villa Adelina: Parque público del Golf: José M. Moreno y Colombres, de 9 a 14
Martínez: Rawson y Alvear, de 9 a 14
DOMINGO 23/11
San Isidro: Sede central: 3 de febrero 536, de 8 a 15