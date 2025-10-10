El ramal Retiro – Tigre de la línea Mitre sin servicio hasta el lunes 13/10 inclusive

En el ramal Tigre continuarán los trabajos de renovación de vías que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, donde ya se ejecutaron más de 15 kilómetros de vías.

Por ese motivo, no funcionará el tren entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, inclusive.

Durante los cuatro días en los que el servicio estará sin funcionar, se intervendrán las vías en el cuadro de la estación Núñez.

Allí se hará el desarme, montaje de la nueva vía y la reconexión del sistema de señalamiento.

Además, se trabajará de manera simultánea en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y paso a nivel España.

Allí también se ejecutará una renovación de las vías, se montará el tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.