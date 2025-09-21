El ramal Retiro – Tigre de la línea Mitre sin servicio hasta el martes 23/9 inclusive

Trenes Argentinos informó que el servicio del ramal Tigre permanecerá interrumpido por obras de renovación de vías hasta el martes 23 de septiembre inclusive (los trabajos empezaron el sábado 20/9).

Según informaron desde Trenes Argentinos, en el ramal Tigre se continuará con los trabajos enmarcados en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

En la estación Acassuso, entre los cruces de Güemes y Perú, se realizará el desarme, montaje de nueva vía y reconexión del sistema de señalamiento.

En paralelo, en la estación Beccar se ejecutará la renovación integral de las vías entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel Ayacucho, con la instalación del tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.

A través de un comunicado señalaron que se trata de “obras de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”.