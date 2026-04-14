Encuentros gratuitos para combatir el estrés con el Dr. López Rosetti

Dirigidos por el prestigioso doctor Daniel López Rosetti los encuentros se realizan los jueves en el aula magna del hospital central (Av. Santa Fe 431, Acassuso).

El objetivo de este programa es ampliar y entender el concepto del Síndrome del Estrés para poder observar cómo éste afecta nuestro cuerpo, mente, vínculos, vida laboral y emocional y encontrar soluciones para combatirlo.

Es gratuito y abierto a toda la comunidad.

Sin inscripción previa, hay que estar 15 minutos antes de que empiece el taller.

De 8:30 a 10:00

De 10:30 a 11.00

De 16.30 a 18:00

De 18:30 a 20:00