Está abierta la inscripción para la 13ª edición de la carrera solidaria «Boulogne Corre»

El Municipio de San Isidro abrió la inscripción para participar de la 13ª edición de Boulogne Corre.

La carrera gratuita, con cupo limitado, será el domingo 30 de noviembre a las 8:00.

La inscripción es únicamente online y se realiza a través de https://www.sanisidro.gob.ar/

No se suspende por lluvia.

El punto de partida estará en avenida Avelino Rolón y Verduga, y el recorrido irá a lo largo de las calles principales de la ciudad.

La carrera tendrá una distancia competitiva de ocho kilómetros, otra de cuatro kilómetros y una participativa de un kilómetro.

El año pasado, participaron más de 5.000 personas.

La participación es gratuita.

El evento es a beneficio de comedores y merenderos de Boulogne, por lo que se solicita llevar un alimento no perecedero.