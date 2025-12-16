Jueves 18/12: Concierto de Navidad en la Catedral de San Isidro

Como es habitual y en marco de las actividades navideñas, se realizará el tradicional concierto en la Catedral de San Isidro.

Se presentarán el Coral In Mulieribus (Capilla Jesús de Nazareth, Gral. Pacheco), el Coro de Cámara de San Isidro, el Coro Santa Cecilia y el Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas.

Para el final, habrá un cierre conjunto con “Noche de Paz”.

Jueves 18/12

20.00 hs

Atrio de la Catedral de San Isidro (frente a Plaza Mitre)

En caso de lluvia, se realiza dentro del templo con aforo reducido.