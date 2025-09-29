Jueves 7/10: Curso gratuito para repensar nuestro negocio y ganar más

La Cámara de Comercio y Servicios de San Isidro invita a participar del taller gratuito titulado “Repensar nuestro negocio y ganar más”.

El curso, que será dictada por el capacitador Néstor Ravinovich, es ideal para emprendedores, comerciantes y líderes de PyMEs que buscan mejorar sus resultados repensando su forma de gestionar.

Fecha: martes 7 de octubre

Horario: 18:00 a 20:00 hs.

Lugar: Sede de la Cámara (Belgrano 262 – San Isidro)

Temario:

La relación entre cómo pensamos, decidimos y los resultados del negocio

La era que vivimos y su impacto en los negocios. Mitos que se caen

Factores de éxito y fracaso en los negocios

El impacto del liderazgo en la rentabilidad

El arte de conversar y motivar para ganar más

Cómo gestionar equipos, clientes, ventas y precios para obtener mayores ganancias

Las nuevas generaciones como potenciadoras del negocio

¡No te lo pierdas!

Cupos limitados — Inscribité ahora y llevate herramientas para transformar tu negocio.

Inscripción gratuita:

Enviar WhatsApp al 11-7625-5962

o completar formulario https://forms.gle/SLhrtaZyqdav4UeD9