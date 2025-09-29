Jueves 7/10: Curso gratuito para repensar nuestro negocio y ganar más

La Cámara de Comercio y Servicios de San Isidro invita a participar del taller gratuito titulado “Repensar nuestro negocio y ganar más”.
El curso, que será dictada por el capacitador Néstor Ravinovich, es ideal para emprendedores, comerciantes y líderes de PyMEs que buscan mejorar sus resultados repensando su forma de gestionar.
Fecha: martes 7 de octubre
Horario: 18:00 a 20:00 hs.
Lugar: Sede de la Cámara (Belgrano 262 – San Isidro)
Temario:
La relación entre cómo pensamos, decidimos y los resultados del negocio
La era que vivimos y su impacto en los negocios. Mitos que se caen
Factores de éxito y fracaso en los negocios
El impacto del liderazgo en la rentabilidad
El arte de conversar y motivar para ganar más
Cómo gestionar equipos, clientes, ventas y precios para obtener mayores ganancias
Las nuevas generaciones como potenciadoras del negocio
¡No te lo pierdas!
Cupos limitados — Inscribité ahora y llevate herramientas para transformar tu negocio.
Inscripción gratuita:
Enviar WhatsApp al 11-7625-5962
o completar formulario https://forms.gle/SLhrtaZyqdav4UeD9