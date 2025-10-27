Lunes 3 y 10 de noviembre: curso gratuito obligatorio para personas que trabajan con alimentos

A cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se realizará en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios de San Isidro el curso “Manipulación de alimentos”, obligatorio para las personas que trabajan con alimentos.

Se trata de una capacitación en la que se enseña prácticas de higiene, control de temperaturas, limpieza y desinfección, y es un requisito legal.

Lunes 3 y 10 de noviembre

De 10.00 a 12.00

Cámara de Comercio y Servicios de San Isidro: Belgrano 262, 2° Piso, San Isidro.

Inscripción: completar formulario: https://docs.google.com/forms/d/1OqewT-JqjScqjp4kat8t583QfXbzOwUbfqmlrd0F6yk/edit?usp=drivesdk