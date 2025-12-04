fijo2 Información General

Lunes 8/12: llega la feria Domingos de Vanguardia al Hipódromo de San Isidro

diciembre 4, 2025
Tomás Lynch

Tras una larga pausa, las icónicas ferias de diseño del Hipódromo de San Isidro reabren sus puertas con una propuesta renovada.

El lunes feriado 8 de diciembre de 2025, de 14.00 a 20.00, se llevará a cabo la primera edición «Domingos de Vanguardia», un proyecto que une la trayectoria de @solesmarketfestival y @devanguardiaok.

La cita es en los recientemente reinaugurados Salones Darwin del Hipódromo de San Isidro (1° piso, acceso por escalera), con entrada libre y gratuita.

La feria regresa completamente renovada, ofreciendo una experiencia integral con más de 100 marcas y talentos.

El evento contará con tres salones temáticos que albergarán:

Diseño de Indumentaria y Accesorios: Con propuestas de autor y producción local.

Joyería, Decoración, Papelería y Objetos de Autor: Arte en todas sus disciplinas y piezas únicas.

Talleres y Actividades Creativas: Un espacio para el hacer y el aprendizaje.

Espacio Gourmet: Con alimentos artesanales y productos regionales.

Lunes 8 de diciembre

De 14.00 a 20.00

Hipódromo de San Isidro (acceso por Márquez 504 y Haedo)

Entrada: Libre y Gratuita.

Estacionamiento: Privado en el predio.

No se suspende por lluvia.