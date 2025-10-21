Miércoles 22/10: Paro de trabajadores municipales de San Isidro en hospitales y centros de salud

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro (STMSI) anunció un paro activo el miércoles 22 de octubre a partir de las 9:00.

La medida afectará al Hospital Central, el de Boulogne, el Oftalmológico y el Materno Infantil y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito.

Se garantizarán guardias mínimas de atención.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro anunciaron que la medida se realiza en defensa de sus derechos y en reclamo de mejoras salariales reales, condiciones laborales dignas, y el cumplimiento efectivo de los acuerdos paritarios.