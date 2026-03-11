fijo2 Información General

Por el Lollapalooza el Municipio organizó un operativo especial en la zona del hipódromo

marzo 11, 2026
Tomás Lynch

Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes del mundo, vuelve a la Argentina y se presentará en el Hipódromo de San Isidro del 13 al 15 de marzo.

El Municipio desplegará un importante operativo en la zona para ordenar el tránsito, cuidar la seguridad y asegurar el normal desarrollo del evento.

El viernes será desde las 13.00 hasta las 00:30 am, mientras que sábado y domingo será de 11:30 a 1:00 am.

Habrá policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento.

Las acciones se coordinarán desde el Centro de Operaciones Municipal que monitorea las cámaras, los lectores de patentes y se encarga de las comunicaciones para identificar personas y vehículos.

Para ordenar la circulación de los vehículos particulares, se realizará un operativo con agentes, grúas y móviles dando fluidez al tránsito en las intersecciones principales, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso.

También habrá control para el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, de manera de evitar demoras en los principales accesos.

El evento contará con tres accesos peatonales: por la esquina Av. Santa Fe 35; por Av. Márquez 700 (esquina Tellier); y por Av. Márquez 900 (esquina Aphalo).

El acceso vehicular a los estacionamientos es por Av. Márquez y Fleming, y por Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

Para los que no concurran al evento se recomienda evitar circular por la zona durante el festival, especialmente entre las 18:00 y las 3:30 am, ya que habrá cortes de calles.

Para mantener la limpieza, el municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área, y colocarán contenedores de residuos adicionales en esas cuadras.

Teléfonos útiles:

Por cualquier inconveniente o emergencia hay que comunicarse al 4512-3333

Por obstrucción de garaje, llamar al 4512-3163 o al 147.

Si tu vehículo mal estacionado fue acarreado, acercate a Av. Centenario 77, hasta las 3:00 de la mañana.