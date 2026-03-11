Por el Lollapalooza el Municipio organizó un operativo especial en la zona del hipódromo

Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes del mundo, vuelve a la Argentina y se presentará en el Hipódromo de San Isidro del 13 al 15 de marzo.

El Municipio desplegará un importante operativo en la zona para ordenar el tránsito, cuidar la seguridad y asegurar el normal desarrollo del evento.

El viernes será desde las 13.00 hasta las 00:30 am, mientras que sábado y domingo será de 11:30 a 1:00 am.

Habrá policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento.

Las acciones se coordinarán desde el Centro de Operaciones Municipal que monitorea las cámaras, los lectores de patentes y se encarga de las comunicaciones para identificar personas y vehículos.

Para ordenar la circulación de los vehículos particulares, se realizará un operativo con agentes, grúas y móviles dando fluidez al tránsito en las intersecciones principales, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso.

También habrá control para el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, de manera de evitar demoras en los principales accesos.

El evento contará con tres accesos peatonales: por la esquina Av. Santa Fe 35; por Av. Márquez 700 (esquina Tellier); y por Av. Márquez 900 (esquina Aphalo).

El acceso vehicular a los estacionamientos es por Av. Márquez y Fleming, y por Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

Para los que no concurran al evento se recomienda evitar circular por la zona durante el festival, especialmente entre las 18:00 y las 3:30 am, ya que habrá cortes de calles.

Para mantener la limpieza, el municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área, y colocarán contenedores de residuos adicionales en esas cuadras.

Teléfonos útiles:

Por cualquier inconveniente o emergencia hay que comunicarse al 4512-3333

Por obstrucción de garaje, llamar al 4512-3163 o al 147.

Si tu vehículo mal estacionado fue acarreado, acercate a Av. Centenario 77, hasta las 3:00 de la mañana.