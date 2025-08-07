Por obras, el Tren Mitre interrumpirá su servicio del 9 al 17 de agosto

Trenes Argentinos informó que todos los ramales del tren Mitre permanecerán sin servicio durante nueve días, más precisamente desde el sábado 9 de agosto, hasta el domingo 17 inclusive, debido al avance de las obras ferroviarias.

Durante los cortes del ramal Tigre se renovarán las vías en los cuadros de las estaciones San Isidro y Martínez: a lo largo de los nueve días, se reemplazarán los rieles y durmientes de estas paradas ubicadas en el partido de San Isidro.

«Estas obras son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores a velocidad precautoria generando demoras y cancelaciones en el servicio», sostuvieron desde la empresa estatal.

Además, se iniciarán las tareas de acondicionamiento de los pasos a nivel de las calles Leandro N. Alem, en el centro de San Isidro, como así también de la calle Alvear, en el centro comercial de Martínez.