Sábado 1 y domingo 2/11: Nueva edición de la imperdible feria de la Catedral de San Isidro

La tradicional feria permite conseguir artículos usados de todo tipo en buen estado a precios increíbles y a la vez colaborar con el Jardín Maternal Sagrada Familia a donde se destina la recaudación.

El jardín maternal está ubicado en Martín y Omar 1135, en el Bajo de San Isidro y brinda educación, contención y alimento a más de 30 niños de 45 días a 3 años.

El establecimiento permite a los padres dejar a sus hijos en un lugar seguro y poder ir a trabajar.

Sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Anchorena 469 (frente a la Catedral).

De 10.00 a 17.00