Sábado 29/11: Festival para festejar el 44° anivesario de la ciudad de Martínez

Para celebrar el 44° aniversario de la declaración de Martinez como ciudad, el Municipio organizó un festival que se realizará de 17.00 a 21.00 en la plaza 9 de Julio, M. Larumbe y Necochea.

Habrá música en vivo, talleres, juegos para chicos, emprendedores, gastronomía y la tradicional torta de cumpleaños.

Desde las 17.00 se podrán visitar estos talleres:

“Mi pequeño arbolito”, con Florencia Sackmann, donde se confeccionarán pequeños arbolitos utilizando piñas, corchos y pintura, para niños a partir de 4 años con un acompañante si es necesario.

“Corazones y estrellas navideños”, con Vivi Heck, invitará a realizar corazones en paño con estampado y con buenos deseos para el arbolito de Navidad. Desde los 10 años.

“Un barquito que lleve mis sueños” será una instalación participativa dirigida por Héctor Chiviló.

“Estampas a la carta”, a cargo de Alison Lelawski (Madame Schablon) propondrá una posta serigráfica donde elegir entre distintos diseños, estampar y llevar a casa una bolsa de tela.

A las 17.30 comenzará “Popping”, un show de ritmos y bailarines, a cargo de Cristian Grosso, uno de los precursores de esta disciplina, representante de la vieja escuela argentina del free style y referente del hip hop, y de Ares Barrios, docente, coreógrafo, creador e intérprete.

Luego, subirá a escena Walter Melon, banda de punk formada en 2022 que compartió escenario con Los Funky Torinos, Alter Vu y Latelonius.

A las 19.30 hs, momento de cortar y compartir la torta, gentileza de la Panadería La Balcánica.

Media hora después, Delfina Dj Bambi, de San Isidro, animará a puro rock nacional.

A lo largo de todo el encuentro, habrá juegos para chicos, feria de emprendedores para apoyar el comercio local y propuestas de los gastronómicos del barrio que hasta las 22.00 ofrecerán panchos, empanadas, pizzas, tacos, bebidas varias y mucho más.

Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez)

Sábado 29/11

17.00 a 21.00

En caso de lluvia, se reprograma al domingo 30/11