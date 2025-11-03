Sábado 8 de noviembre: El público podrá consultar de manera gratuita a los escribanos

La Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires formará parte de la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre, de 11.00 a 13.00 en distintos puntos de los municipios que forman parte de la Delegación (Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre).

Se trata de una actividad que se realiza en todo el país, surgida del Consejo Federal del Notariado Argentino, en la que el público podrá evacuar sus dudas de manera gratuita ante los escribanos.

De esta manera, los vecinos podrán acceder, en forma libre y gratuita, a datos sobre la vivienda familiar, autorizaciones para conducir o a menores para viajar, uniones convivenciales y pactos de convivencia.

También sobre donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, régimen patrimonial del matrimonio, o sociedades y contratos, directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, entre otros.

La jornada tiene como objetivo principal acercar al notariado a la comunidad y brindar información referida a distintos aspectos que hacen al desenvolvimiento diario de los escribanos.

Lugares de asesoramiento:

Vicente López: Plaza de los Inmigrantes» (Fernán Félix de Amador 1537, Olivos)

San Isidro: Delegación (Chacabuco 484, San Isidro)

San Fernando: Biblioteca Popular Juan N. Madero (Constitución 622)