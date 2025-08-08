Sábado 9/8: Con un festival inauguran la renovación de la avenida Fleming en Martínez

La apertura oficial del denominado «Paseo Fleming» se realizará este sábado 9 de agosto entre las 16.00 y las 20.00 en la avenida Fleming entre Hipólito Yrigoyen y Rodríguez Peña.

Será con un festival que incluirá feria de emprendedores, música en vivo, actividades para chicos, kermés, exposición de autos antiguos, descuentos en locales de cercanía y más actividades.

Los trabajos de renovación de esta avenida de Martínez se hicieron entre las calles Monseñor Larumbe y Dorrego.

Las obras contemplaron la repavimentación de la avenida, la demarcación de cruces, la instalación de semáforos peatonales en todas las intersecciones y la renovación de las veredas.

Además, se reorganizó el estacionamiento para el espacio peatonal, se plantaron más de 80 árboles, se instalaron 68 luminarias viales y 68 luminarias peatonales nuevas y se construyeron nuevas paradas de colectivos.