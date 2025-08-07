Sábado 9/8: Nueva marcha en oposición a la construcción de un barrio privado en el predio del Arsenal de Boulogne

Agrupados en la Asamblea Vecinal Boulogne Verde, los vecinos que se oponen a la construcción de un moderno complejo de viviendas en el predio del Arsenal de Boulogne, sobre la avenida Avelino Rolón, organizan una nueva marcha de reclamo.

Será este sábado 9 de agosto y partirá a las 11.00 desde la estación de Boulogne hasta el predio.

El reclamo de la Asamblea Vecinal Boulogne Verde, que cuenta con más de 15 mil firmas de vecinos, es que donde se pretende construir el barrio privado lo que debería haber es un parque público para uso de todos los vecinos, teniendo en cuenta que es el último pulmón verde que le queda a esta localidad.

El predio donde se proyecta el barrio privado fue expropiado por el Estado Nacional durante el gobierno de Juan Domingo Perón y formó parte del Arsenal “Esteban de Luca” del Ejército Argentino.

En el año 2008, mediante un fallo judicial, se devolvió a sus antiguos dueños, que lo vendieron a una sociedad anónima uruguaya.

En el Código de Ordenamiento Urbano del Municipio figura como zona residencial y comercial.

En este predio se proyecta construir el barrio Urbana Santa Rita que ya cuenta con promoción en Instagram: @urbanasantarita y una página web: https://urbanasantarita.com/

El Municipio informó que se hará un parque público sobre la calle Ipiranga, entre Serrano y Rolón, pero para los vecinos que reclaman ese espacio es muy pequeño y no es una generosidad, sino lo mínimo e indispensable que la Ley de Hábitat establece para que se pueda llevar adelante el proyecto inmobiliario.

No está claro qué sucederá con el predio en cuestión: por ahora los vecinos siguen reclamando por un parque público, los desarrolladores inmobiliarios realizan algunas obras y el Municipio parece no querer intervenir en el asunto de fondo.