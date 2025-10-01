Con lo mejor de la escena jazzística nacional, se realizará la 15ª edición de San Isidro Jazz.
Los espectáculos, algunos gratuitos y otros pagos, se presentarán en distintos escenarios del partido del 3/10 al 5/10, el 8/10, del 10/10 al 12/10 y el 23/10.
Estos son los primeros espectáculos:
Viernes 3/10
Del Norte Big Bang
18.00 hs – Parque Municipal del Golf, Villa Adelina
Gratis
Cuarteto de jazz
19.30 – Espacio Hussek (Av. del Libertador 13139, Martínez)
Gratis
Jazz Session
21.00 hs – Nuva Café (Anchorena 477, San Isidro)
Reserva al 11 5794 0550
Sábado 4/10
Swingin´Drums
11.30 hs – Plaza Seca de la Estación de Boulogne
Gratis
Swingin´ Drums
16.00 hs – Calle Peatonal Alvear, Martínez
Gratis
Ensamble de Saxos en concierto
20.30 hs – Colegio Marín (Av. del Libertador 17115, Beccar)
Entrada arancelada (11 6944 8788)
Instagram @saxoymusica
Domingo 5/10
Barbi Martinez
12.00 hs – Puerto de San Isidro
Gratis
Cantando al sol por Yamile Burich
Música de Maria Elena Walsh
15.00 – Plaza 9 de Julio (Monseñor Larume y Necochea, Martínez)
Gratis
Noel Morroni
17.00 – Paseo Costero 33 Orientales, Beccar
Gratis
«Petersound» Homenaje a Oscar Peterson
20.00 hs – Teatro de la Media Legua (Aristóbulo del Valle 185, Martínez)
Entradas arancelada | www.almajazzclub.com
Reservas 11 5723 9598Instagram @almaclub.jazz