Se realizará la 15ª edición de San Isidro Jazz

octubre 1, 2025
Tomás Lynch

Con lo mejor de la escena jazzística nacional, se realizará la 15ª edición de San Isidro Jazz.

Los espectáculos, algunos gratuitos y otros pagos, se presentarán en distintos escenarios del partido del 3/10 al 5/10, el 8/10, del 10/10 al 12/10 y el 23/10.

Estos son los primeros espectáculos:

Viernes 3/10
Del Norte Big Bang
18.00 hs – Parque Municipal del Golf, Villa Adelina
Gratis

Cuarteto de jazz
19.30 – Espacio Hussek (Av. del Libertador 13139, Martínez)
Gratis

Jazz Session
21.00 hs – Nuva Café (Anchorena 477, San Isidro)
Reserva al 11 5794 0550

Sábado 4/10

Swingin´Drums
11.30 hs – Plaza Seca de la Estación de Boulogne
Gratis

Swingin´ Drums
16.00 hs – Calle Peatonal Alvear, Martínez
Gratis

Ensamble de Saxos en concierto
20.30 hs – Colegio Marín (Av. del Libertador 17115, Beccar)
Entrada arancelada (11 6944 8788)
Instagram @saxoymusica

Domingo 5/10

Barbi Martinez
12.00 hs – Puerto de San Isidro
Gratis

Cantando al sol por Yamile Burich
Música de Maria Elena Walsh
15.00 – Plaza 9 de Julio (Monseñor Larume y Necochea, Martínez)
Gratis

Noel Morroni
17.00 – Paseo Costero 33 Orientales, Beccar
Gratis

«Petersound» Homenaje a Oscar Peterson
20.00 hs – Teatro de la Media Legua (Aristóbulo del Valle 185, Martínez)
Entradas arancelada | www.almajazzclub.com
Reservas 11 5723 9598Instagram @almaclub.jazz