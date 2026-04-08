Se viene una nueva edición de Domingos de Vanguardia y todavía quedan espacios para emprendedores

Domingos de Vanguardia, la feria que reúne a diseñadores de todos los rubros, vuelve al hipódromo de San Isidro.

Contará con más de 100 diseñadores independientes en una propuesta pensada para disfrutar la nueva temporada de otoño.

Se podrá encontrar zapatos, carteras, accesorios, indumentaria, objetos de decoración y propuestas creativas para todos los gustos.

Además, habrá un atractivo sector gourmet con opciones para disfrutar durante toda la jornada.

Domingo 12 de abril

De 13.00 a 19.00

Hipódromo de San Isidro (salón Tattersall)

Acceso peatonal por Márquez 800.

Ingreso a estacionamiento privado gratuito por Márquez 504 (y Haedo).

No se suspende por lluvia

Consultas: 11 – 5862 – 0129