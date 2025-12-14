Viernes 19/12: Gala veneciana en el Colegio de Escribanos de San Isidro

El ciclo cultural y solidario de la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires tendrá su última función de este año este viernes 19 de diciembre con la presentación del espectáculo “Gran Gala Veneciana” a cargo de Gala Lírica.

El público podrá disfrutar los grandes clásicos de la ópera y canciones populares italianas en las voces de María Virginia Svastano, Rocío Arbizu y Cristian Taleb, del Teatro Colón.

En piano y dirección estará María José Maito

Como es habitual, parte de lo recaudado será destinado a una obra de bien público.

Viernes 19 de diciembre

Chacabuco 484, San Isidro

17.30 hs. Recepción

18.00 hs. Función

19.30 hs. fin

Valor de la Entrada:

$25.000 Gral

$15.000 Jubilados

Venta de entradas:

Comprar x whatsapp 11 – 3040 – 3100 (GalaliricaShow)

El día de la función, sujeto a disponibilidad.

O comunicarse al 4743 2052 o al mail sanisidro@colescba.org.ar