Viernes 22/8: Las reinas del jazz en el Colegio de Escribanos de San Isidro

Con un repertorio de temas de grandes figuras femeninas del jazz, DeBaires Group se presentará nuevamente en el ciclo cultural y solidario de la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

El espectáculo será el viernes 22 de agosto, a las 20.30, en el salón de actos de la institución, Chacabuco 484, San Isidro.

La formación musical presentará los mejores e inolvidables temas de Ella Fitzgerald, Etta James, Eliane Elías y Liza Minnelli.

La entrada en concepto de bono contribución es de $ 10.000 y lo recaudado se destinará al Servicio de Voluntarias para Hospitales “Damas Rosadas”.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la Delegación San Isidro (Chacabuco 484) de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 o el mismo día de la función, aunque sujeto a disponibilidad.

Consultas: 4743-3629 – sanisidro@colescba.org.ar