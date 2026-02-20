Visitas guiadas gratuitas por el Parque Natural Municipal Ribera Norte en febrero

La visita al Parque Natural Municipal Ribera Norte es un programa imperdible para toda la familia.

Y se disfruta aún más con las visitas guiadas a cargo de los guardarques para aprender en detalle sobre nuestro ecosistema local.

Allí se encuentra la reserva natural, un paisaje que conserva la flora y fauna autóctona de la costa de San Isidro.

En el predio de 50 hectáreas hay más de 320 especies de plantas, 40 de peces, 12 de anfibios, 14 de reptiles, más de 230 de aves y 13 de mamíferos

Visitas guiadas en febrero

Sábado 14

Domingo 15 y 22

Lunes 16

Martes 17

16.00 hs

Camino de la Ribera 480 (entre López y Planes y Almafuerte, Acassuso)

Entrada gratuita

Cerrado por lluvia o crecida del río

Para más información comunicarse al 4512-3125