Visitas guiadas gratuitas por el Parque Natural Municipal Ribera Norte en febrero

La visita al Parque Natural Municipal Ribera Norte es un programa imperdible para toda la familia.
Y se disfruta aún más con las visitas guiadas a cargo de los guardarques para aprender en detalle sobre nuestro ecosistema local.
Allí se encuentra la reserva natural, un paisaje que conserva la flora y fauna autóctona de la costa de San Isidro.
En el predio de 50 hectáreas hay más de 320 especies de plantas, 40 de peces, 12 de anfibios, 14 de reptiles, más de 230 de aves y 13 de mamíferos
Visitas guiadas en febrero
Sábado 14
Domingo 15 y 22
Lunes 16
Martes 17
16.00 hs
Camino de la Ribera 480 (entre López y Planes y Almafuerte, Acassuso)
Entrada gratuita
Cerrado por lluvia o crecida del río
Para más información comunicarse al 4512-3125