Ramón Lanús: “Milei debe poner las condiciones del acuerdo con Pro; está en una posición de mayor fuerza”

El intendente de San Isidro brindó una extensa nota a La Nación en la que habló del acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza para las próximas elecciones y de cómo queda él ubicado políticamente.

Con las cejas levantadas y una media sonrisita, Ramón Lanús suelta una humorada: “Si [Gustavo] Posse me ve acá, se muere”. El intendente de San Isidro se acomoda el saco y mira fijo la lente de la cámara. Está parado en el despacho que solía utilizar como búnker político su antecesor. El dirigente radical fue el último eslabón de la dinastía familiar que gobernó durante 40 años este distrito de la zona norte.

Lanús, un equilibrista dentro del mundillo de Pro, que estrechó lazos con Patricia Bullrich en 2023, está de buen ánimo. Promotor del acuerdo con Javier Milei para enfrentar al peronismo en Buenos Aires, luce entre satisfecho y aliviado por el avance de las negociaciones entre el macrismo y La Libertad Avanza para confluir en los comicios del 7 de septiembre.

“Milei debe poner las condiciones del acuerdo con Pro; está en una posición de mayor fuerza”, afirma.

El jefe municipal no contempla por ahora afiliarse al partido de Milei, pero defiende a ultranza el rumbo del Gobierno y dice que no es momento de marcar diferencias. Si bien no rompe con Mauricio Macri, Lanús ya se mueve como un libertario sin culpa.

Incluso, admite que no repudia la decisión del Presidente de negarle el saludo al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en el Tedeum por el 25 de mayo.

-¿Qué lección le dejó a Pro el resultado en la Capital? ¿Siente que el partido se acerca a un fin de ciclo después de una derrota tan dura en su bastión?

-No. En un contexto muy favorable, con mucha fragmentación del voto no peronista, el PJ no logró sacar un voto más de los que venían sacando y perdió la elección en la ciudad. Con lo cual, todos los que pensamos parecido o igual, debemos ir juntos en Buenos Aires y acompañar el liderazgo de La Libertad Avanza para ganarle al kirchnerismo en la provincia.

-¿Jorge Macri debería hacer una autocrítica? Dijo que la campaña se nacionalizó y que la derrota no implicaba una objeción de los porteños a su gestión.

-Comparto la mirada de Mauricio Macri, quien la noche del 18 de mayo hizo una autocrítica respecto de la idea de adelantar la elección.

-¿Mauricio Macri es el gran derrotado desde el 18M? Da la sensación que su liderazgo quedó muy dañado y que ahora le resultará difícil construir una alternativa republicana y pluralista a Milei.

-El foco tiene que estar en consolidar el cambio que viene haciendo Javier Milei y en ganarle al kirchnerismo en la provincia. Claramente, en la elección de la ciudad el gran ganador fue LLA. Y eso es un mensaje también para todos los que hacemos política en otros distritos. Hay que acomodarse a esa realidad y darle más fuerza. Si hubiéramos ido juntos en la Capital, hubiéramos sacado el 50%. Eso también es un mensaje para la provincia. Desde el primer día dije que había que acompañar.

-Para usted, Pro debe acompañar sin peros.

-Hoy no es el momento de apoyar con condicionamientos, sino para consolidar el cambio que está llevando a cabo el presidente Milei. Habrá otras instancias para plantear matices, pero hoy no es el momento.

-¿Se siente más identificado con Bullrich, quien se afilió a LLA y critica la estrategia de Macri de diferenciarse de Milei para preservar la identidad de Pro?

-Me siento muy bien representado por la posición de Patricia. Hay que entender que todavía estamos en un incendio; y cuando vienen los bomberos, no nos podemos quejar porque nos mojan los colchones. Es una situación de mucha fragilidad, porque logramos evitar una crisis que hubiera generado daño y traído mucho dolor social.

-¿Milei demostró que es el nuevo líder de la derecha? ¿Ya se comió a Pro y se quedó con su votante?

-El foco tiene que estar en que el cambio se consolide, no tanto en si Milei se comió o no el electorado de Pro. Es evidente que LLA está representando mejor los intereses de una mayoría de la sociedad. Eso incluye a muchas de las personas que durante un largo tiempo acompañaron a Pro.

-¿Milei es el líder de la derecha?

-No tengo duda de que el Presidente lidera el espacio. Además, desde el punto de vista macroeconómico, está haciendo cambios que eran muy difíciles de hacer. Yo no puedo hacer otra cosa que acompañar todo eso que está haciendo el gobierno nacional.

-¿Cree que Macri se repliega para disimular su debilidad política tras la derrota porteña?

-Hay que preguntarle a él. Yo le tengo mucho respeto. Es un tipo muy valioso, que fue presidente de la Argentina y empezó un trabajo que hoy lleva adelante Milei. Yo trato de rescatar lo mejor de Mauricio y de su gobierno. En noviembre de 2023, fui el único intendente que salió inmediatamente a bancar la boleta de Javier Milei, porque me daba vergüenza y me generaba una tristeza profunda que pudiera ganar Sergio Massa, después del gobierno desastroso que habían hecho con Alberto Fernández y Cristina Fernández.

-¿Usted evalúa afiliarse a LLA, como ya lo hicieron Diego Valenzuela y Bullrich?

-Hoy no lo estoy pensando.

-¿Se lo pidieron desde el Gobierno?

-No me lo pidieron. El Gobierno quiere construir algo grande que tenga elementos de distintos sectores de la provincia para ganarle el kirchnerismo. Y ahí cada uno tendrá su identidad. Soy de Pro y hace veinte años que hago política en el partido. Como muchas veces trabajé para ver ese cambio que le hace falta en la Argentina y hoy lo veo en el liderazgo del presidente Milei, acompaño este proceso.

-¿Qué identidad debe tener ese frente? ¿Debería llamarse LLA?

-El que pone las condiciones es el que tiene mayor ascendencia sobre el electorado y mayor representatividad social.

-Entonces, cree que Milei debe poner las condiciones.

-Bueno, Pro ponía las condiciones básicas a las cuales se sujetaba la Coalición Cívica o el radicalismo cuando éramos Juntos por el Cambio. Hoy yo no tengo dudas de que LLA y el gobierno de Milei deben poner las condiciones porque están en una posición de mayor fuerza o representación política.

-¿Alcanza con Pro y LLA o deben sumar más aliados para derrotar al kirchnerismo?

-Después, sería conveniente tratar de sumar actores de distintos lugares y diversas historias, para construir una mayoría que le gane al kirchnerismo en la provincia. Hay una oportunidad enorme de ganar en septiembre, lo que condicionaría también el resultado de la elección de octubre. Eso va a implicar que después vamos a tener mayor representatividad en el Congreso Nacional para poder hacer las reformas grandes que quedaron pendientes y hoy no se pueden hacer, como la laboral o la impositiva. Si no cambiamos la composición del Congreso, no vamos a poder empujar esas reformas.

-¿La UCR debe integrar ese frente liderado por Milei en la provincia?

-Sería bueno que muchos intendentes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires estén y que sean parte de este frente.

-¿Lo incluye a Gustavo Posse, su principal opositor en San Isidro? ¿O va a competir con él en su municipio?

-Es una posibilidad que compitamos. Hoy estamos gobernando San Isidro y es un lugar donde el possismo controló el poder durante cuarenta años. Entonces, a ellos les resulta difícil encontrar un lugar desde donde pararse.

-¿Posse representan una amenaza más importante que el peronismo para su gobernabilidad?

-Son parte importante del pasado de San Isidro y nos focalizamos en mirar para adelante. Estamos haciendo muchas cosas vinculadas con la seguridad, las obras públicas o la modernización de la gestión municipal.

-¿Pro y LLA comparten valores y visión de país o solo necesitan aliarse porque le hablan al mismo electorado?

-Te diría que hay grandes similitudes respecto del orden macroeconómico o sobre el rol de la Argentina en el mundo. Hay una alineación entre esas dos miradas.

-¿Y cuáles son esas matices que tiene con el Gobierno?

-Vuelvo al principio. Estoy convencido de que es el momento de acompañar el proceso del gobierno nacional, no de plantear matices.

-¿A usted le incomodan las formas de Milei o está dispuesto a mirar para otro lado con tal de no confrontar?

-A mí me incomoda mucho el fondo. Que hablen de que se frena la obra pública los mismos que se chorearon toda la plata… Eso me parece más grave que cualquier otra cosa. Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Las formas son importantes, pero mucho más es el fondo. La hipocresía me genera mucha rebeldía.

-¿Repudia la decisión y actitud de Milei de negarle el saludo al jefe de gobierno porteño en el Tedeum?

-No, no la repudio. Es parte de su forma de ser. Y tiene que ver con una personalidad muy transparente. Yo no me siento representado porque en esa situación hubiera hecho una cosa distinta. Ahora no corresponde que yo salga a repudiar.

-¿Qué opina de la campaña sucia que denunció Pro en Capital en la previa de la elección? ¿Es peligroso que Milei no haya condenado ese tipo de prácticas en democracia?

-Yo vi el video y desde el primer momento supe que era falso. No era verosímil y era evidente que había sido hecho con inteligencia artificial, con lo cual no le hubiera dado tanta relevancia.

-¿Nota contradicciones en el modelo libertario? Por ejemplo, libera la economía o arma un pseudo blanqueo para sacar los dólares del colchón, pero regula la actividad de la prensa y ataca a quienes piensan diferente o critican, como Ricardo Darín.

-[…] No entendí la pregunta.

-¿Ve contradicciones en el gobierno de Milei? Es un modelo que promueve la libertad económica, pero genera restricciones a la libertad de prensa o en la política.

–No doy por cierto que esté generando restricciones a la libertad de prensa. Tiene el estilo de confrontar. No es mi forma, pero no comparto que hoy haya menos libertad de expresión que durante el gobierno de Alberto Fernández.

-¿Y qué piensa cuando Milei dice que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas” o les pone apodos a opositores y economistas críticos? ¿Eso no es una forma de restringir la libertad de opinión?

-No diría eso. Ahora, tampoco tengo dudas de que hay periodistas que inventan noticias y que operan en los medios para influir sobre determinadas circunstancias por intereses económicos. Así como la política tiene que hacer una revisión de dónde está y cómo representa al electorado, el periodismo también debería hacer una autocrítica.

-Milei no condena un video fake en la campaña electoral de la ciudad, pero denuncia que el peronismo le hace “operaciones”. ¿Eso no es contradictorio?

-No. Milei pone en evidencia que hay periodistas ensobrados y eso es cierto. Ahora, no creo que todos los periodistas sean ensobrados o que la gente deba odiarlos. Yo celebro y valoro el buen periodismo, el que incomoda al poder y tiene un rol fundamental en una democracia. Pero Milei pone en evidencia otra cosa.

-¿Qué piensa de las críticas que hizo el arzobispo Jorge García Cuerva respecto de la situación en el país? Cuestionó desde el odio y la agresión hasta el “terrorismo en redes”, y pidió jubilaciones dignas.

-Honestamente, no escuché la homilía del padre García Cuerva. Leí algunos títulos en algunos medios.

-Darín habló del precio de las empanadas y generó un gran revuelo. ¿Usted cree que el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró con Milei? Por ejemplo, hay médicos que cobran un millón y medio de pesos en la Capital.

-El gobierno de Milei evitó una catástrofe y un proceso hiperinflacionario que hubiera destrozado los ingresos de los argentinos. A partir de eso, reconstruir el salario real de los trabajadores y de los argentinos es un trabajo que llevará más tiempo. Hoy estamos mucho mejor que en diciembre de 2023. Obviamente que hay mucha gente que la está pasando mal. Mi mirada es que no es por acciones u omisiones de este gobierno, sino que fue un proceso que se inició con Alberto Fernández. Ahora está bajando los niveles de pobreza y de a poco se va a ir recuperando el salario real. Estamos en el camino correcto.

-El economista Ricardo Arriazu dijo que se pueden “generar bolsones de pobreza y de descontento”, en caso de que la Argentina se vuelva un país caro, con el desarrollo de minería y la energía.

-Todavía estamos en una situación de mucha fragilidad y, por eso, hay que apoyar al Gobierno. No era fácil manejar lo que heredó Milei y todavía falta, pero estamos mucho mejor que hace 18 meses. El proceso de reconfiguración de reordenamiento la macroeconomía en la Argentina va a llevar más tiempo.

-¿La clase media se desgrana en el conurbano o resiste? ¿Habrá en ese territorio un voto castigo al ajuste de Milei?

-A mí me emociona ver sectores medios y bajos que están haciendo un esfuerzo enorme y que entienden que la Argentina debía hacer ese ordenamiento y que había que en algún punto ajustarse el cinturón hasta que pase la tormenta.

-Pese a la crisis por la interna y falta de renovación, ¿el peronismo sigue siendo competitivo en la provincia?

-No tengo dudas de que tenemos una posibilidad de ganar en casi todas las secciones electorales. La más difícil, obviamente, es la tercera sección electoral, pero podemos ser competitivos. Hay una oportunidad enorme.

-¿Un triunfo del peronismo en la provincia podría complicar el plan económico de Milei?

-Lo importante es la elección de octubre. Un buen resultado va a ser un espaldarazo enorme del proceso de normalización macroeconómico que hizo el Gobierno.

-La inseguridad y el narcotráfico son la principal preocupación de los bonaerenses. ¿Está recibiendo ayuda de la Nación? ¿Hay coordinación con Kicillof?

-Estamos invirtieron un montón de recursos municipales para mejorar la situación y contamos con la colaboración del gobierno nacional a través de las fuerzas federales, especialmente de la Gendarmería, y también con buen nivel de coordinación con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

-¿Aumentó el delito en el último año?

-El delito es dinámico y hay zonas que se recalientan eventualmente, pero nosotros seguimos fortaleciendo el trabajo porque lo que vemos que lo que estamos haciendo está empezando a dar resultados.

-¿Cree que se reflotará la reforma para permitir las reelecciones indefinidas?

-Estoy en contra. Me genera mucha tristeza que hoy en la provincia se esté volviendo discutir el tema. Es frustrante ver cómo la política, la casta y la corporación encuentra siempre la manera de resolver los temas que a ellos les preocupan y no una respuesta a los problemas que sí tienen que ver con los problemas de la gente, como la seguridad, la educación y la salud.

-¿Pro debe generar una alternativa a Milei en 2027 y tener una candidato a presidente o no tiene chances?

-No es el momento. Hoy te diría que hay que acompañar. Normalmente los procesos necesitan ocho años para que se logren los cambios.

-¿Coincide con Milei en que el tiempo de Macri ya pasó?

-No sé, no me corresponde a mí determinarlo. Hay que tratar de sumar lo mejor del gobierno de Macri y lo que representa su liderazgo con lo mejor del momento actual, que tiene una audacia y una determinación para avanzar en determinadas reformas que nosotros, por distintos motivos, no tuvimos.