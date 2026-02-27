Dónde tirar los residuos electrónicos en San Isidro

El Municipio informó que en las Delegaciones Municipales los vecinos pueden dejar monitores, impresoras, CPU, teclados, mouses y notebooks que ya no se usen.

También en el Edificio Municipal de Avenida Centenario 77 y en los Campos Municipales de Deportes N° 1 (Int. Neyer 1220, Beccar), N° 4 (Córdoba 2055, Martinez) y N° 5 (Perito Moreno 2500, Villa Adelina).

Con esta medida se evita que estos equipos ya sin uso y convertidos en residuos electrónicos contaminen el ambiente.

Además, parte de estos equipos obsoletos pueden ser reutilizados para la confección de otros aparatos.

El horario de las delegaciones es de 8:00 a 18.00, de lunes a viernes.

Delegaciones municipales

Boulogne

Av. Avelino Rolón 2336

11-3144-9317

delegacionboulogne@sanisidro.gob.ar

Bajo Boulogne

Olazábal 193

11-3151-298

delegacionbajoboulogne@sanisidro.gob.ar

Barrio San Isidro

Camino Real Morón – Local 2

11-2414-558

delegacionbasi@sanisidro.gob.ar

Villa Adelina

Independencia 19

11-2414-5

delegacionvillaadelina@sanisidro.gob.ar

Las Lomas – Santa Rita

Av. Segundo Fernández 20

11-3163-819

delegacionlaslomas@sanisidro.gob.ar

La Horqueta

Blanco Encalada 249

11-6525-8596 lahorquetadigital@gmail.com

Bajo y Centro de San Isidro

Primera Junta 69

11-3151-292

delegaciondelbajo@sanisidro.gob.ar

Beccar

Av. Centenario 189

11-3159-665

delegacionbeccar@sanisidro.gob.ar

Subdelegación Beccar

Av. Andrés Rolón 190

11-2414-552

subdelegacionbeccar@sanisidro.gob.a



Martínez

Monseñor Larumbe 76

11-2414-555

delegacionmartinez@sanisidro.gob.ar

Subdelegación Martínez Este y Acassuso

Alvear 50

11-5492-676

subdelegacionmartinez@sanisidro.gob.ar