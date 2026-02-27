Información General

Dónde tirar los residuos electrónicos en San Isidro

febrero 27, 2026
Tomás Lynch

El Municipio informó que en las Delegaciones Municipales los vecinos pueden dejar monitores, impresoras, CPU, teclados, mouses y notebooks que ya no se usen.

También en el Edificio Municipal de Avenida Centenario 77 y en los Campos Municipales de Deportes N° 1 (Int. Neyer 1220, Beccar), N° 4 (Córdoba 2055, Martinez) y N° 5 (Perito Moreno 2500, Villa Adelina).

Con esta medida se evita que estos equipos ya sin uso y convertidos en residuos electrónicos contaminen el ambiente.

Además, parte de estos equipos obsoletos pueden ser reutilizados para la confección de otros aparatos.

El horario de las delegaciones es de 8:00 a 18.00, de lunes a viernes.

Delegaciones municipales

Boulogne
Av. Avelino Rolón 2336
11-3144-9317
delegacionboulogne@sanisidro.gob.ar

Bajo Boulogne
Olazábal 193
11-3151-298
delegacionbajoboulogne@sanisidro.gob.ar

Barrio San Isidro
Camino Real Morón – Local 2
11-2414-558
delegacionbasi@sanisidro.gob.ar

Villa Adelina
Independencia 19
11-2414-5
delegacionvillaadelina@sanisidro.gob.ar

Las Lomas – Santa Rita
Av. Segundo Fernández 20
11-3163-819
delegacionlaslomas@sanisidro.gob.ar

La Horqueta
Blanco Encalada 249
11-6525-8596 lahorquetadigital@gmail.com

Bajo y Centro de San Isidro
Primera Junta 69
11-3151-292
delegaciondelbajo@sanisidro.gob.ar

Beccar
Av. Centenario 189
11-3159-665
delegacionbeccar@sanisidro.gob.ar

Subdelegación Beccar
Av. Andrés Rolón 190
11-2414-552
subdelegacionbeccar@sanisidro.gob.a

Martínez
Monseñor Larumbe 76
11-2414-555
delegacionmartinez@sanisidro.gob.ar

Subdelegación Martínez Este y Acassuso
Alvear 50
11-5492-676
subdelegacionmartinez@sanisidro.gob.ar