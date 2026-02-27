Dónde tirar los residuos electrónicos en San Isidro

El Municipio informó que en las Delegaciones Municipales los vecinos pueden dejar monitores, impresoras, CPU, teclados, mouses y notebooks que ya no se usen.
También en el Edificio Municipal de Avenida Centenario 77 y en los Campos Municipales de Deportes N° 1 (Int. Neyer 1220, Beccar), N° 4 (Córdoba 2055, Martinez) y N° 5 (Perito Moreno 2500, Villa Adelina).
Con esta medida se evita que estos equipos ya sin uso y convertidos en residuos electrónicos contaminen el ambiente.
Además, parte de estos equipos obsoletos pueden ser reutilizados para la confección de otros aparatos.
El horario de las delegaciones es de 8:00 a 18.00, de lunes a viernes.
Delegaciones municipales
Boulogne
Av. Avelino Rolón 2336
11-3144-9317
delegacionboulogne@sanisidro.gob.ar
Bajo Boulogne
Olazábal 193
11-3151-298
delegacionbajoboulogne@sanisidro.gob.ar
Barrio San Isidro
Camino Real Morón – Local 2
11-2414-558
delegacionbasi@sanisidro.gob.ar
Villa Adelina
Independencia 19
11-2414-5
delegacionvillaadelina@sanisidro.gob.ar
Las Lomas – Santa Rita
Av. Segundo Fernández 20
11-3163-819
delegacionlaslomas@sanisidro.gob.ar
La Horqueta
Blanco Encalada 249
11-6525-8596 lahorquetadigital@gmail.com
Bajo y Centro de San Isidro
Primera Junta 69
11-3151-292
delegaciondelbajo@sanisidro.gob.ar
Beccar
Av. Centenario 189
11-3159-665
delegacionbeccar@sanisidro.gob.ar
Subdelegación Beccar
Av. Andrés Rolón 190
11-2414-552
subdelegacionbeccar@sanisidro.gob.a
Martínez
Monseñor Larumbe 76
11-2414-555
delegacionmartinez@sanisidro.gob.ar
Subdelegación Martínez Este y Acassuso
Alvear 50
11-5492-676
subdelegacionmartinez@sanisidro.gob.ar