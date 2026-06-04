El Municipio incorporó armas de baja letalidad para fortalecer la prevención del delito

En un acto realizado en el Golf de Villa Adelina, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció la incorporación de dispositivos de impacto disuasivo para los oficiales de la Patrulla Municipal, una nueva herramienta destinada a fortalecer la capacidad de intervención ante situaciones de riesgo.

En una primera etapa, el equipamiento será utilizado por los oficiales de las Brigadas de la Patrulla Municipal y luego se extenderá progresivamente al resto de las unidades de seguridad local.

“Son herramientas clave para incapacitar a delincuentes sin usar armas de fuego, dotando a nuestros oficiales de mayor capacidad de acción”, sostuvo Lanús durante la presentación.

El Municipio informó que los oficiales que calificaron como operadores y portarán estos dispositivos fueron entrenados con base en un protocolo específico de actuación y recibieron una capacitación integral, teórica y práctica, para su correcta utilización en servicio de seguridad pública.

La formación estuvo a cargo de instructores certificados por Byrna (empresa fabricante de este tipo de dispositivos) que capacitaron a directivos y responsables operativos de la Patrulla Municipal.

Las armas pueden disparar proyectiles sólidos de impacto cinético y cargadores con disuasivo orgánico que, al fragmentarse, liberan una sustancia irritante similar al gas pimienta.

Tanto las pistolas como las carabinas son de color naranja para facilitar su identificación y poseen un alcance operativo aproximado de 20 metros.

Desde la Comuna aclararon que estas herramientas no reemplazan a las armas de fuego (cuyo uso corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires) sino que constituyen una instancia intermedia y escalonada para el control de situaciones violentas o agresiones.

La incorporación de este tipo de armamento ya cuenta con antecedentes en otros distritos y fuerzas de seguridad del país.

Municipios como Vicente López, Escobar, Mar del Plata, Tres de Febrero y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ya utilizan armas menos letales dentro de sus esquemas preventivos.