Las tasas municipales de julio y agosto llegaron con 5% de aumento

La tasa municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza, más conocida como ABL, tiene en julio y agosto un ajuste del 5 % con respecto a mayo a junio.

En los dos primeros meses de este año la tasa municipal tuvo un aumento del 8% con respecto a noviembre y diciembre de 2025.

En marzo y abril el aumento fue del 5.5% con respecto a enero y febrero.

En mayo y junio el aumento fue del 6% con respecto a marzo y abril.

Cabe aclarar que el Concejo Deliberante aprobó estos ajustes de subas bimestrales escalonadas según la inflación por lo que no se descartan futuros aumentos.

La tasa con descuento puede abonarse hasta el 20 de julio y 18 de agosto respectivamente y por el valor total puede pagarse hasta el último día hábil de cada mes.