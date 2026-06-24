Vecinos aprovechan las naranjas de los árboles de la calle para hacer dulce antes de que se echen a perder

Los naranjos son un emblema del casco histórico y centro de San Isidro y también se encuentran en algunos sectores de Martínez.

Fueron plantados en 1929 durante la intendencia de Ernesto de las Carreras e incluyen ejemplares de naranjo amargo y dulce, famosos por embalsamar la zona con su característico aroma a azahar.

Hoy los viejos naranjos se encuentran en su mayoría apestados por ausencia del debido cuidado debido y en muchos lugares puede apreciarse la falta de ejemplares, los que con el paso del tiempo fueron retirados por distintas razones, siendo parcialmente reemplazados por diferentes especies.

En esta época invernal, en la que los frutos están maduros, algunos vecinos se las ingenian para tomar naranjas de los árboles para la posterior elaboración de dulce amargo.

Como la pastelería @pasteleriabyfrida que usa estas naranjas para hacer dulce.

Es importante aclarar que estas naranjas no son aptas para su consumo debido a que no han sido cultivadas específicamente para el consumo humano y porque la piel del fruto absorbe todos los gases y productos tóxicos derivados de la polución.

Pero sí puede usarse para hacer mermelada de naranja amarga.

En el Concejo Deliberante de San Isidro, el bloque Frente Renovador hace ya un tiempo y recientemente el bloque La Libertad Avanza presentaron proyectos para que el Municipio articule con entidades, escuelas y comedores comunitarios con capacidad para la producción gastronómica la cosecha y distribución de estas naranjas amargas para la elaboración de dulces para autoabastecimiento y venta por parte de los productores.