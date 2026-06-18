Construyen un parque público al lado de un proyecto inmobiliario que genera polémica en Boulogne

El municipio anunció que avanzan las obras del parque público Teniente Estévez, sobre la calle Ipiranga, entre Serrano y Rolón, en parte del predio que pertenecía al Arsenal Esteban de Luca, en Boulogne.

Este anuncio que debería ser una buena noticia para todos los vecinos, no lo es para cerca de 15 mil vecinos que piden que en la otra parte del predio del ex Arsenal Esteban de Luca se haga un gran parque público y no un moderno complejo de viviendas como está proyectado.

Cabe aclarar que este parque público que se construye no es un acto de generosidad de los desarrolladores, si no lo mínimo e indispensable que la Ley de Hábitat establece para que se pueda llevar adelante el proyecto inmobiliario.

Nucleados en la Asamblea Vecinal por el Parque Boulogne, más de 15 mil vecinos se oponen a la construcción del barrio privado y solicitan que en todo el predio se construya un gran parque por ser el último pulmón verde que le queda a esta zona.

Este predio fue expropiado por el Estado Nacional durante el gobierno de Juan Domingo Perón y formó parte del Arsenal “Esteban de Luca” del Ejército Argentino.

En el año 2008, mediante un fallo judicial, se devolvió a sus antiguos dueños, que lo vendieron a una sociedad anónima uruguaya.

En el Código de Ordenamiento Urbano del Municipio figura como zona residencial y comercial.

En el comunicado, el Municipio sostuvo que el parque se inaugurará durante este año y se enmarca en una iniciativa de cooperación público-privada ya que avanza sobre un terreno privado donde el Municipio recuperó un espacio para su uso público.