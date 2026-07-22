Realizan obras en Puerto Libre, el espacio recreativo municipal reservado para los adultos mayores

El Municipio de San Isidro informó que se iniciaron las obras estructurales en el edificio principal de Puerto Libre, donde funcionan el comedor, su anexo, las oficinas, el Salón Manrique, los baños, la cocina y distintos talleres.

Estas obras son necesarias para garantizar la seguridad y la operatividad del edificio.

El plazo estimado de ejecución es de 90 días, sujeto a las condiciones climáticas, con el objetivo de finalizarlas antes del comienzo de la temporada alta.

De manera temporaria, todos los talleres serán trasladados al Hipódromo de San Isidro y el Municipio garantizará los traslados para facilitar la concurrencia de los socios.

Además, el predio abrirá los días lunes para que los socios puedan disfrutar de las actividades al aire libre, el quincho y el río.

Las obras incluirán: el refuerzo estructural del edificio; un nuevo tendido eléctrico para evitar cortes de luz e internet; la puesta en valor y ampliación de las instalaciones cloacales y de la red pluvial; y la puesta en valor de la cubierta del edificio.

Puerto Libre es un predio de más de cinco hectáreas junto al río en Martínez, donde todos los días concurren miles de adultos mayores para realizar actividades recreativas, deportivas y culturales.

Está ubicado en Sebastián Elcano 2340, en el Bajo de Martínez, y es exclusivo para vecinos mayores de 60 años de San Isidro.

Para más información, comunicarse al 4580-3122/23.