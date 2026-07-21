El Municipio lanzó un plan de pagos online con importantes descuentos para regularizar deudas de tasas municipales

El Municipio de San Isidro puso en marcha un novedoso Régimen de Facilidades de Pago diseñado para que los vecinos puedan regularizar sus deudas de manera rápida y sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal.

La medida alcanza a la tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (más conocida como ABL), pero también se extiende a otras tasas y derechos municipales como: la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, Publicidad, Patentes de automotores y motos, entre otras.

La principal novedad de este plan de pagos es su formato: el trámite es completamente digital y se gestiona a través de la plataforma del ciudadano TESI.

El programa ofrece un esquema de incentivos económicos que varían sustancialmente según la capacidad de pago y las cuotas que elija el contribuyente.

OPCIÓN 1: pago al contado para quienes salden el total de la deuda en una única cuota. Obtendrán un 50% de descuento en los intereses por mora y una bonificación del 100% en las multas.

OPCIÓN 2: plan en 3 cuotas. Permite fraccionar el monto adeudado con un 25% de descuento en intereses y una rebaja del 50% en multas, sumando la ventaja clave de no aplicar intereses de financiación.

OPCIÓN 3: para deudas más elevadas o presupuestos más ajustados. Permite abrir planes de 6 y 12 cuotas, cuyos montos mensuales se calculan de forma automática a través de la propia plataforma web.

CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE ONLINE PARA ADHERIRSE AL PLAN

Para iniciar el trámite, los contribuyentes deben acceder con su celular o computadora al portal oficial de TESI San Isidro: www.tesi.sanisidro.gob.ar/gestion-tasas/