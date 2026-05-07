Con el voto de los concejales oficialistas y aliados se aprobaron las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano

El proyecto de reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), presentado por el Ejecutivo municipal que conduce el intendente Ramón Lanús, fue aprobado por el Concejo Deliberante con el voto afirmativo de los concejales oficialistas y aliados.

En total, 14 concejales votaron a favor y 10 en contra.

A favor de las modificaciones al COU votaron los oficialistas Jorge Álvarez, Guido Alvarado, Ángeles Durand Aparicio y Ricardo Antoniassi; los concejales de Con Vocación por San Isidro Juan Bautista Ocampo, Bernabé Durini y Lucía Rojo, los libertarios Federico Colombo, Adriana Fosatti, Daniela López, Viveka Nyborg y Alberto Montes y las concejalas del partido Demócrata

María Inés Feldtmann y Débora Ruiz Zeballos.

Se opusieron los concejales peronistas Marcos Díaz, Federico Meca, Manuela Schuppisser, Virginia Franco, Estefanía Rivadulla y Diego Montivero. (que presentaron un proyecto propio) y los representantes del Possismo Walter Pérez, Fernanda Giordani, Alberto Trípoli y Bárbara Broese.

El cambio más polémico de la reforma son las nuevas normas urbanísticas para Boulogne y Villa Adelina que amplía la oferta habitacional con unidades más compactas.

Mientras que para el oficialismo esta nueva normativa inmobiliaria impulsa el desarrollo de Boulogne y Villa Adelina para los que se oponen rompe con la identidad barrial y se producirá un colapso urbanístico con más viviendas.

El nuevo COU elimina las construcciones residenciales en determinadas zonas de la franja costera para consolidar el carácter público del frente ribereño, incluyendo la zona de barrancas.

Y protege a los inmuebles de potencial valor patrimonial que alcanza a construcciones anteriores o correspondientes al año 1946.