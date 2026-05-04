Extienden la suspensión del servicio del Tren de la Costa hasta el 8 de mayo por obras del Aliviador Alto Perú

Trenes Argentinos informó que el servicio del Tren de la Costa continuará suspendido hasta el viernes 8 de mayo debido a obras que realiza el Municipio en Beccar por la construcción del Aliviador Alto Perú.

El servicio, que esta suspendido desde el 13 de abril, se iba a restablecer el domingo 3 de mayo pero hubo demoras en los trabajos.

Volverá a funcionar el sábado 9 de mayo.

La comuna está efectuando el cruce de los caños colectores pluviales por debajo del tendido de vías a la altura del paso a nivel ubicado en la calle 33 Orientales.

Debido a la complejidad de la obra, es necesario interrumpir completamente el suministro eléctrico en toda la línea, lo que impide la operación del servicio ferroviario.

También está restringido el paso peatonal y vehicular en el cruce.

El Aliviador Alto Perú es un proyecto hidráulico para reducir inundaciones y mejorar el drenaje pluvial en distintos barrios del distrito.

Los trabajos buscan reducir los efectos de los excedentes de lluvias intensas, a partir de la ampliación del sistema de desagüe.