El Municipio busca impulsar el desarrollo urbano de Villa Adelina y Boulogne

El Municipio informó que pretende impulsar el desarrollo urbano de Villa Adelina y Boulogne mediante un proyecto que permita incorporar viviendas, comercios y servicios, sin perder la identidad barrial ni generar sobrecargas en la infraestructura existente.

Busca revitalizar el sector oeste generando más movimiento, oportunidades y desarrollo en esas zonas.

Entre los principales puntos del proyecto se destaca la incorporación de herramientas para permitir desarrollos multifamiliares en parcelas únicas, con tipologías más compactas y accesibles, que signifiquen un ticket de ingreso más bajo y mayores posibilidades para familias y jóvenes en Villa Adelina y Boulogne.

Es importante destacar que no se modifican las alturas vigentes, sino que se optimiza el uso del suelo dentro de los parámetros actuales.

“Queremos que Villa Adelina y Boulogne vuelvan a crecer, con reglas claras y pensadas para acompañar ese desarrollo. Es una deuda pendiente con los vecinos, en especial con los más jóvenes, a quienes queremos que puedan elegir quedarse a vivir acá”, señaló el intendente Ramón Lanús.

Este proyecto, que se intentó presentar a fines de 2024 pero que no contaba con el apoyo político necesario para su aprobación, cobra vida ahora con la nueva composición del Concejo Deliberante donde Lanús contaría con los votos para que se convierta en ordenanza.