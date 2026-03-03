La Orquesta de Conciertos de San Isidro incorpora músicos

La Orquesta de Conciertos de San Isidro, dirigida por Hernán Ghiotto, incorpora músicos para sumarse a esta nueva temporada.
Necesitan músicos para trompeta, trombón, saxo soprano, saxo tenor, cellos y cornos.
Creada en 2024, la Orquesta de Conciertos de San Isidro es una agrupación independiente, que cuenta con 30 integrantes.
Interpreta todo tipo de repertorio como música clásica, tango, jazz, paso doble, folklore y música latina.
Declarada de interés cultural por el Concejo Deliberante de San Isidro, suele presentarse en eventos y festivales, siempre de forma gratuita y muchas veces con fines solidarios.
Los interesados tienen que comunicarse al 11 – 5692 – 0193.