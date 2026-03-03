Cortes y desvíos en el Bajo de Beccar por la obra del Aliviador Alto Perú

El Municipio informó que mientras duren las obras del Aliviador Alto Perú será necesario el corte total de la calle Juan Bautista La Salle a la altura de Treinta y Tres Orientales.

Para cruzar las vías en sentido hacia Panamericana, los autos deberán utilizar un recorrido alternativo por la calle Escalada, cuyo sentido fue modificado provisoriamente para que sea doble mano buscando facilitar el flujo vehicular.

La calle Crisol también funciona provisoriamente en doble sentido, facilitando el acceso al Colegio Holy Cross.

Los accesos al colegio podrán realizarse por Brasil o Uruguay, continuando por Arias, Crisol, Escalada y Pedro de Mendoza.

Habrá agentes de tránsito presentes para asistir y garantizar el cruce seguro de los alumnos.

Para facilitar la circulación en la zona, hay tramos con estacionamiento restringido sobre Pedro de Mendoza y La Salle (en ambos casos del lado de la vía), y en otros sectores señalizados.

Durante los meses que se extienda el corte, se realiza un operativo de tránsito con agentes de tránsito, cartelería, calles con doble sentido y nuevas normas de estacionamiento.

Se habilitó un punto de retorno sobre Pedro de Mendoza, a la altura de Soiva, que permitirá ordenar la salida de los vehículos a través de una rotonda provisoria.

También se habilitaron dos retomes:

1) sobre Uruguay (con retorno al final de la calle)

2) sobre Pedro de Mendoza, para el cual se adaptó la calle mediante obras menores para extender el espacio de giro.

Por último, para ingresar al Parque Treinta y Tres Orientales, se deberá hacer a pie o en bicicleta.

Aliviador Alto Perú

La obra de ampliación del sistema de desagüe pluvial Aliviador Alto Perú se extiende por Av. Centenario, Washington, Acassuso, y Treinta y Tres Orientales, hasta la intersección con Dársena Gauto y Pavón, para desembocar en el Río de la Plata.

Además, contempló la construcción de un ramal de menor diámetro, por calle Suipacha.

El proyecto tiene como objetivo mitigar los efectos de los excedentes de agua que proviene de las precipitaciones.