Enseñan gratis a educar a las mascotas

El Municipio invita a los vecinos a participar del “Taller de adiestramiento canino”, para mejorar el vínculo con las mascotas y promover una tenencia responsable.

Se implementan conocimientos básicos para que el tutor pueda manejar y abordar a su mascota, conociendo el lenguaje del animal.

Se desarrollan distintas actividades y ejercicios que abordan el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante como herramientas de enseñanza.

Se analizan problemáticas básicas y conductas no deseadas (tirar de la correa al pasear, mala sociabilización, exceso de energía, entre otras).

Requisitos: llevar correa, collar y bolsita.

Se requiere inscripción previa: 11-3163 – 3319

Sábados

10.00 a 12.00

Parque Público de Villa Adelina de (José María Moreno y Colombres).