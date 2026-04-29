Enseñan gratis a educar a las mascotas

El Municipio invita a los vecinos a participar del “Taller de adiestramiento canino”, para mejorar el vínculo con las mascotas y promover una tenencia responsable.
Se implementan conocimientos básicos para que el tutor pueda manejar y abordar a su mascota, conociendo el lenguaje del animal.
Se desarrollan distintas actividades y ejercicios que abordan el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante como herramientas de enseñanza.
Se analizan problemáticas básicas y conductas no deseadas (tirar de la correa al pasear, mala sociabilización, exceso de energía, entre otras).
Requisitos: llevar correa, collar y bolsita.
Se requiere inscripción previa: 11-3163 – 3319
Sábados
10.00 a 12.00
Parque Público de Villa Adelina de (José María Moreno y Colombres).