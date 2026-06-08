Viernes 12/6: La gran obra teatral Venecia en el Colegio de Escribanos de San Isidro

La emblemática obra teatral Venecia, de Jorge Accame, una de las producciones de autor argentino más representadas en el mundo, se presentará en el Colegio de Escribanos de San Isidro en el marco del ciclo cultural y solidario.

Presentada por la compañía Meta Teatro, subirá a escena este viernes 12 de junio, a las 20.30, en el salón de actos de la entidad (Chacabuco 484, San Isidro).

La historia se desarrolla en un humilde prostíbulo en San Salvador de Jujuy.

«La Gringa», ya anciana y ciega, desea fervientemente viajar a la ciudad de los canales para reencontrarse con Don Giacomo, un antiguo amor al que traicionó en el pasado.

Sin dinero para costear el viaje, sus tres entrañables pupilas (Marta, Graciela y Rita) y un cliente habitual llamado «El Chato», deciden hacer todo lo posible para cumplir su último deseo.

Juntos simularán un viaje en avión y un paseo en góndola utilizando la imaginación, el afecto y los recursos más precarios.

Esta farsa colectiva se convierte en una hermosa metáfora sobre el amor, la solidaridad y los vínculos elegidos más allá de la dura realidad.

La entrada en concepto de bono contribución es de $ 15.000 y lo recaudado se destinará al Servicio de Voluntarias para Hospitales “Damas Rosadas”.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la Delegación San Isidro (Chacabuco 484) de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 o el mismo día de la función, aunque sujeto a disponibilidad.

Consultas: comunicarse al 4743 – 2052 o al mail sanisidro@colescba.org.ar