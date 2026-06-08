Ya comenzaron a funcionar los colectivos que reemplazarán a las líneas 707, 333, 437 y 407

Luego de analizar el esquema diseñado por el municipio, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó las modificaciones propuestas para brindar una alternativa a los vecinos luego que desde el 20 de abril dejaron de funcionar las líneas 707, 333, 437 y 407 que operaba la empresa privada Micro Ómnibus San Martín (M.O.G.S.M).

La mayoría de los recorridos serán realizados por las líneas 228, 314, 338 y 343.

Resumen del nuevo esquema de recorridos:

– LÍNEA 228: sigue con sus recorridos habituales, y absorbe el ramal de la línea 437 que hacía Garín – Bajo de San Isidro en su totalidad.

– LÍNEA 343: sigue con sus recorridos habituales, y absorbe a la línea 333 con sus dos ramales, con la diferencia que extiende sus recorridos saliendo de la terminal de Carapachay (antes la 333 arrancaba en el bajo Boulogne). Es decir, hace Carapachay, Estación Villa Adelina, Estación Boulogne, Camino Morón, donde empalma con el recorrido original de la 333 en su ramal hacia Acassuso y hacia Olivos.

Suma un desdoblamiento del ramal 304, que tiene como diferencia que a la altura del Hospital Materno Infantil se desvía por 3 de Febrero/Diego Palma continuando por Rolón y José Ingenieros para empalmar con su recorrido original.

Suma un desdoblamiento del ramal 343 x Lourdes que copia la traza original hasta la av. Mitre donde continúa por ella para subir hasta av. Santa Fe por la calle Edison (copiando parte del ramal de la ex 407), para luego empalmar con el recorrido original hacia Carupá.

Suma un nuevo ramal, saliendo de su terminal circulando por Camino Morón pasando por el BASI, recorriendo La Horqueta y continuando por Beccar para llegar a la Rotonda de Acassuso donde pega la vuelta.

– LÍNEA 314: sigue con sus recorridos habituales, y suma uno nuevo ramal que sale de la terminal en Boulogne pasando por el Soleil, llegando a la Estación de Boulogne por Irigoyen, pasando por el Hospital de Boulogne, continuando hacia Villa Adelina para cruzar la Panamericana por Fondo de la Legua, y ahí continúa por las calle Entre Ríos/Libertad hasta llegar a Martínez donde pega la vuelta.

– LÍNEA 338: sigue con sus recorridos habituales y suma un recorte de su recorrido habitual que circula desde Márquez y Centenario hasta Sarratea y Avelino Rolón.

Las líneas que extenderán sus recorridos ofrecerán unidades más modernas y adaptadas, lo que representará un salto de calidad para los pasajeros.