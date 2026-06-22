Renunció la secretaria de Educación de San Isidro y ahora cuestionan el destino de los fondos educativos

La secretaria de Educación, Cultura y Trabajo del Municipio de San Isidro, Mercedes Sanguineti, anunció su renuncia al cargo que ocupaba desde diciembre de 2023, cuando Ramón Lanús asumió la Intendencia.

Desde el Municipio señalaron que la decisión responde a motivos personales y en una carta enviada a las escuelas municipales la propia Sanguineti contó que quedará a cargo de esta función María Passarini quien ya venía trabajando en el área.

La ahora ex funcionaria adelantó que durante la última semana de junio recorrerá las instituciones educativas municipales para despedirse personalmente y agradecer el trabajo compartido.

La renuncia de Sanguineti se produce en una de las áreas más importantes de la administración municipal, responsable de coordinar las escuelas, jardines y programas educativos que dependen de la comuna.

En ese sentido, la consejera escolar de Unión por la Patria, Julieta Smulewic, cuestionó el uso de los fondos educativos y denunció la falta de inversiones concretas en las escuelas públicas provinciales del distrito.

Smulewic dijo que el aporte concreto a las escuelas estatales fue mínimo, mientras que se observa un acompañamiento sostenido y mayores beneficios hacia las instituciones educativas que dependen directamente del municipio.

Con Sanguineti son tres los funcionarios municipales de alto rango que han renunciado a sus cargos desde que Lanús asumió la intendencia hace dos años y medio.

El primero de los funcionarios que dejó el gabinete fue el doctor Ángel Yebara, reemplazado por Pablo de la Torre en la Secretaría de Salud.

Enrique Rodríguez Varela, secretario de Seguridad, fue el segundo funcionario en renunciar a su cargo y el área quedó bajo la órbita del secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo.