El municipio prorrogó la suspensión del sistema de fotomultas

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dispuso en abril de 2025, mediante el Decreto N° 411/2025, la suspensión del sistema de fotomultas por 180 días hábiles, con el objetivo de auditar su funcionamiento y garantizar que su aplicación esté orientada a la seguridad vial y no a fines meramente recaudatorios.

Ese período tenía como fecha de vencimiento el 21 de enero de 2026, pero las autoridades resolvieron extender la suspensión por otros 180 días hábiles, o hasta que concluya el proceso de revisión y puesta a punto del sistema.

De esta manera, el nuevo decreto vence, a más tardar, el 8 de octubre de este año y los radares volverían a activarse.

El motivo de esta prórroga responde a que el municipio continúa trabajando el nuevo esquema para que sea transparente, eficiente y que esté claramente orientado a la seguridad vial, dejando de lado cualquier criterio recaudatorio.

Según informaron, el rediseño del sistema incluye el análisis del tipo de cámaras y la tecnología con la que cuenta el distrito, la eventual reubicación de los dispositivos, la implementación de un nuevo circuito de gestión y cobro de infracciones, y la actualización de normas y acuerdos técnicos que respalden todo el proceso.

Mientras avanza esta reestructuración, los agentes de tránsito del municipio continúan realizando operativos en calles, avenidas principales y secundarias, así como en los principales accesos.