Sábados y domingos de noviembre: Visitas guiadas gratuitas por el Museo Pueyrredon

Ubicado en Rivera Indarte 48, Acassuso, abre sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en sus salas llenas de arte e historia y en su maravilloso jardín.

El museo conserva y exhibe un valioso patrimonio histórico, arquitectónico, documental, bibliográfico, pictórico, ecológico y paisajístico que nos permite conocer a un personaje central de la historia argentina, Juan Martín de Pueyrredón, y a su hijo Prilidiano, el primer pintor de importancia del Río de la Plata.

También, los hábitos y costumbres en los momentos de la Colonia y en los albores de la República.

Es la quinta en la cual Pueyrredón y su amigo José de San Martín planearon el cruce de los Andes, bajo la sombra de un algarrobo protegido y aún en pie.

Hay dos tipos de jardines. En lo alto de la barranca se encuentra el jardín histórico con árboles como algarrobo, aguaribay, magnolias y cedro.

Y en la barranca, se extiende un área natural protegida donde crece un bosque nativo de talas, coronillos, aromos, algarrobos y molles.

Sábados y domingos de noviembre

17.OO hs

Rivera Indarte 48, Acassuso

Consultas: 4512-3129