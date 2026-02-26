La provincia le dio al Municipio la tenencia y administración de 50 hectáreas en la costa

En un acuerdo histórico, el gobierno de la provincia de Buenos Aires delegó al Municipio la tenencia y administración de 15 parcelas costeras, unas 50 hectáreas en la ribera.

El acuerdo fue anunciado por el intendente Ramón Lanús y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un acto realizado en Roque Sáenz Peña y el Río, en el Bajo de San Isidro.

El nuevo convenio reglamenta el ordenamiento de ocupaciones precarias que dan al río, desde Paraná hasta Del Barco Centenera, y desde el límite con el Puerto hacia el sur, bajo el concepto de “Costa Abierta”.

El convenio protege la costa y otorga al Municipio claridad, capacidad de decisión y herramientas para una planificación a largo plazo.

Además, posiciona al Municipio como interlocutor único para los ocupantes de los terrenos, regularizando su uso y ocupación.

La Provincia transfiere al Municipio la facultad exclusiva del cobro del canon de ocupación, que deberá reinvertir exclusivamente en espacios de uso público, libre y gratuito.

Según lo que dicta el convenio, podrán autorizarse usos complementarios como gastronómicos, sanitarios, náuticos, deportivos o culturales, siempre que no se “desnaturalice el carácter” natural de la costa y que éstos usos “sean accesorios, necesarios y proporcionales al aprovechamiento del espacio público”.

Este convenio se encuadra en el marco del Plan Costero del Municipio que tiene como objetivo la recuperación de la costa para uso público.

“Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”, sostuvo Ramón Lanús en la ceremonia.