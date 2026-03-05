Centenario y Márquez: El municipio realizó obras para mejorar el flujo vehicular

El Municipio finalizó, hace algunos días, la segunda etapa de obras de reordenamiento vial en la intersección de las avenidas Santa Fe y Márquez, con el objetivo de seguir optimizando los flujos vehiculares y reducir los tiempos de espera.

Esta segunda etapa, se realizó en vacaciones de verano, ejecutando las siguientes intervenciones principales:

La construcción de un segundo carril de giro desde Av. Santa Fe hacia Av. Márquez.

La demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio.

La ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López.

La primera etapa, que se llevó a cabo en Julio del 2025, durante las vacaciones de invierno, incluyó:

La generación de un carril adicional de giro desde Av. Márquez hacia av. Centenario.

La demolición parcial de la isleta para ensanchar la bocacalle de Av. Santa Fe.

La construcción de una senda peatonal elevada que jerarquiza el cruce y mejora la seguridad de los peatones.

Con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor circulación, el Municipio busca mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y jerarquizar el espacio peatonal en una de las intersecciones más transitadas de San Isidro.